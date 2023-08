"No nos van a atemorizar"

SABINAS, COAH.- ¡No nos van a intimidar! expresaron tajantemente los mineros que tienen bloqueados los accesos a la Mina Conchas Sur propiedad de Minera del Norte y filial de Altos Hornos de México, luego del comunicado emitido por la vocería de AHMSA en relación a una posible explosión que se pudiera registrar en dicho complejo ante acumulación de gas.

Los mineros de vieja guardia con años de experiencia trabajando en minas de carbón en la Región Carbonífera, expresaron que les parece extraño se haya difundido dicho comunicado a través de redes sociales dos días después que personal de la empresa MINOSA arribaron al desarrollo de carbón pretendiendo apagar el ventilador que es utilizado para emanar los gases del interior de la mina.

Carlos Espinoza Zamorano quien tiene más de 10 años laborando para Conchas Sur expresó a LA VOZ que es una total mentira el comunicado emitido por el vocero de AHMSA Francisco Orduña, ellos saben muy bien que no existe tal riesgo, ellos hacen esto para tratar de atemorizarnos y quitarnos de aquí de la mina.

Destacó que fue el pasado lunes cuando un jefe de personal de la empresa les dijo que querían parar el abanico por orden directa del gerente de seguridad el Ingeniero Solís.

Nos pidieron permiso de ingresar a la mina para apagar el ventilador, aclarándoles que si lo hacían era bajo su responsabilidad y decisión de la propia empresa.

"Ahora yo no sé porque quieren hacer eso si el mismo ingeniero sabe de antemano que pueden presentarse problemas pues el abanico no debe desactivarse aunque no esté laborando el personal", subrayó el entrevistado.

Añadió a su vez que en el último de los casos que se registrara una explosión sería en las entrañas de la tierra no en el exterior, afectaría los equipos de la empresa que se encuentran al interior de la mina tal y como ocurrió en Pasta de Conchos, pero no al rancho o la población más próxima.

Agregó que desde que tomaron las instalaciones de la mina el pasado lunes 31 de julio del presente año se le hizo la invitación a Francisco Rojas de relaciones laborales para que acudiera a dialogar con los afectados de Conchas Sur a quienes se les deben ahora 13 semanas de pago correspondiente a la nómina, el ahorro, vales de despensa, el Fondo de Prohuelga entre otras prestaciones y para nada han acudido a la mina.