No se registraron robos

SABINAS, COAH.- Víctor Salomé Ibarra, director de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que durante el Buen Fin no se reportaron incidentes en esta localidad.

El entrevistado dijo que no se reportó ningún tipo de accidentes no reportaron algún tipo de asalto o hayan robado algún tipo de negocio de la zona Centro o en alguna otra colonia. Los elementos policíacos también anduvieron en forma pedestres los días más fuertes viernes y sábado, asimismo también ya se están preparando para lo que será el banquetazo en esta ciudad que será el próximo 9 de diciembre.

El entrevistado recomendó a los comercios debido a que les estaba haciendo llegar algunos volantes en cuanto a las farderas que visitan más seguido deben de poner más atención a este tipo de personas.

Los comerciantes si llegan a ver algún faltante en su mercancía, si tienen video mucho mejor no duden en denunciar de forma inmediata, por parte de Seguridad Pública cuentan con fotografías de muchas personas farderas que pueden tratarse de ellas.