Obligan madres baja de niño con TDA

SABINAS, COAH.- El subsecretario de gobierno en la región carbonífera Francisco Tobías Hernández confirmó que derivado del movimiento de madres de familia de la escuela Lázaro Cárdenas en contra de la presencia de un niño de tercer año al que señalaron como violento y que presenta una condición de TDH, se tomó la decisión de inscribirlo en un Centro de Atención Múltiple, por lo cual la toma de la institución no tiene razón de ser.

Entrevistado respecto al caso que mantiene tomadas las instalaciones de la escuela Lázaro Cárdenas por madres de familia desde el pasado miércoles 19 de febrero, el subsecretario de gobierno en la región carbonífera confirmó que se tuvo acercamiento con ellas, fueron escuchadas y se procedió a realizar gestiones para brindar una solución.

"Atendimos el llamado de las madres de familia, no comprometimos a dar una solución y hoy notificamos sobre la baja del niño en cuestión y su asignación a un Centro de Atención Múltiple; sin embargo, las madres exigen un documento de baja que no podemos otorgar porque están allí la información del menor, el cual tiene derechos y no podemos violentarlo. Por este motivo no tiene ya razón de ser el movimiento que mantienen las madres" dijo.

Tobías Hernández agregó que se trabaja en la atención integral al niño, como con otros casos que presentan su misma condición, al ser una prioridad para el gobierno del estado de Coahuila.

Finalmente, el funcionario manifestó su disposición a mantener diálogo con los ciudadanos para que este sea el medio de resolución de conflictos.