PADRES DE FAMILIA ASEAN ESCUELA PARA EVITAR LLEGADA DE INTENDENTE CON PROBLEMAS DE ADICCIÓ

SABINAS, COAH.- "Permiten los padres de familia que intendente con problemas de adicciones ocupe su lugar en la institución respaldado por la delegación de la sección 38 del SNTE, o los padres de familia se hacen cargo del aseo en horario escolar; nadie más" esa es la postura de la directora de la Escuela Miguel Hidalgo, María Guadalupe Villarreal Campos.

El problema que aparentemente había sido resuelto por mediación del Subsecretario de Gobierno en la región carbonífera Francisco Tobías Hernández, de no permitir el regreso de un intendente con problemas de adicción a la institución educativa, apoyando la postura de los padres de familia, ahora se ha convertido en represalia a los mismos por la directora del plantel y por la delegada de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Profesora Isela Licerio.

Argumentando que la postura es a favor de los derechos laborales del intendente en cuestión, tanto la delegada como la directora fueron tajantes al asegurar a los padres de familia que: "Dejan al intendente trabajar o nadie más lo puede hacer".

Ante tales circunstancias, los mentores optaron por encargares ellos mismos del aseo de la institución en los términos que les marca la directora María Guadalupe Villarreal Campo, de ser exclusivamente en el horario de clases y no por la tarde; así también, no contratar a un particular -como lo propusieron los padres- que se harían cargo del pago.

"Sabemos que estas condiciones de la directora y de la delegada Isela Licerio, son una forma de presionarnos para que desistamos de nuestra intensión de evitar el regreso del intendente, pero nuestra postura es firme: Para nosotros la seguridad de nuestros hijos es prioridad" argumentaron los padres de familia.

Finalmente, los mentores lamentaron que a pesar de ser tan claras las circunstancias por las cuales mantienen una férrea defensa por la seguridad de sus hijos, el magisterio y su dirigencia no los apoye con lo cual violentan también los derechos de los niños de los que mucho se difunde y poco se hace.