Pagará 2mdp feminicida

SABINAS, COAH.- Dos millones de pesos como reparación de daño tendrá que pagar Jesús Arnulfo presunto responsable del delito de feminicidio ocurrido el pasado 29 de diciembre del año 2021 en agravio de Mónica Priscila.

El feminicida de Mónica Priscila pretende llevar un procedimiento abreviado reparando el daño con la citada cantidad millonaria, es posible que de aceptar la parte afectada pueda darse esta forma anticipada concluir el juicio.

Ulises Ramírez Guillen Delegado Regional de la Fiscalía, señaló que en caso de que no lleguen a un acuerdo reparatorio con los familiares de la víctima Jesús Arnulfo deberá de purgar una condena entre 37 y 40 años de prisión en el Cereso de Piedras Negras donde se encuentra recluido.

El delito de feminicidio, la Procuraduría General del Estado no lo toma a la ligera y se castiga al presunto responsable con penalidades altas como en este caso que está por definirse en caso de que las partes actoras lleguen a un arreglo satisfactorio.