Pagará aguinaldo el Super Gutiérrez

SABINAS, COAH.- La directora general de las cadenas Gutiérrez Aida Aracely Gutiérrez Salinas, informó que se encuentran listos para el pago de aguinaldo a cerca de 3 mil trabajadores que laboran en los centros comerciales Gutiéreez.

La entrevistada mencionó que se encuentran ya en los preparativos, el recurso será repartido los primeros días del mes de diciembre.

Como cada año gracias al esfuerzo que realizan los empleados recibirán el pago que establece la ley la primera semana del mes entrante.