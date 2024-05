Párroco de Sabinas se reúne con el Papa

SABINAS, COAH.- El Párroco Juan Gerardo Hernández Briones, Párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Sabinas, nos platica su experiencia vivida en su visita en el Pontífice Universitario Gregoriana en Roma, en donde tuvo la oportunidad de ver al Papa Francisco.

Menciona que Junto al padre Robledo, fueron a un curso sobre el exorcismo y la oración de liberación, en donde se abordaron temas de suma importancia; sobre todo allá en Italia, en donde son más frecuentes como la posesión de diabólica; afirmando que aquí en México casi no se ven.

Pero que si se les habló de la importancia de cómo atacar el demonio, que es de dos maneras en concreto, siendo la manera más ordinaria y más fácil que es la tentación, y esa es la que debemos cuidar todos.

Señaló que la posesión es muy difícil, pero si hay perturbaciones, de repente hay familias que por meterse al ocultismo, o con curanderos, hechiceros o con el que lee las cartas; todo ese tipo de cosas abren portales y vienen perturbaciones, no posesiones. Aclaró.

Los síntomas o consecuencias son: Como Falta de paz, energías malas que rondan la casa, incluso a veces situaciones que van agravando situaciones personales; contra la salud, contra la paz familiar, hasta con las cosas físicas como la electricidad, pero ese ya sería otro tema a profundizar. Dijo el párroco.

Preciso que no son exorcistas, ya que el exorcista es un ministerio que delega el obispo puntualizo, aunque no haga curso de sacerdote; nosotros tratamos de formarnos en diferentes ámbitos, en el derecho para ayudar a diferentes tipos de matrimonios, en ese tipo de cosas, para ayudar espiritualmente cuando las familias tienen alguna falta de paz, o alguna cosa que no se explican; entonces es ahí donde entramos a ese servir. Pero, recalco que no son exorcistas.

Resumió que fue un viaje muy nutrido y un curso muy intensivo de lunes a Sábado de 8:30 de la mañana a 6:00 de la tarde, en donde estuvieron por toda una semana en dichos cursos, pero se quedaron dos días más, para estar ante la presencia del papa Francisco, que aunque no tuvieron oportunidad de saludarlo, si pudieron verlo de cerca en un evento que estuvo presente, y en el ángel Luz del domingo, lo cual fue una experiencia muy satisfactoria.