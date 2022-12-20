Persiguen tragedias a paisanos

SABINAS, COAHUILA.- Nuevamente connacionales protagonizaron un accidente en carretera 57 en su largo peregrinar rumbo a su lugar de origen en el interior del país, este sucedió en el tramo de Sabinas a Estación Hermanas rumbo a Monclova en la comunidad conocida como “Los Menonitas”, una camioneta Dodge Ram color negro se salió de la carretera y volcó y también otro vehículo quedo al otro extremo luego de salirse de la carretera.

También lee: Familia nicaragüense buscaba “sueño americano”, solo encuentra “mortal pesadilla”

Los Paisanos viajaban en caravana por este lugar, se desconoce si alguno de los ocupantes y conductores resultaron heridos a este lugar acudieron paramédicos de Bomberos y Protección Civil.

En un principio las familias que viajaban en estos vehículos fueron auxiliados por automovilistas que circulaban por la misma carretera.

Este doble accidente ocurrió la mañana del lunes, en el kilómetro 56, los vehículos en la caravana procedían de los Estados Unidos, cuando sucedió este percance del que tomo nota la policía estatal y la Guardia Nacional.