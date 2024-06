Pide apoyo dama ante situación precaria de salud

SABINAS, COAH.- Con botecito en mano, y en una silla de ruedas, una señora de mediana edad, quien se identifica como Santos Catalina Cardona Ramos, "Santiz" como de cariño le dicen, pide apoyo a la ciudadanía ante situación precaria por la que está pasando.

La misma menciona que tras sufrir una embolia, dos años atrás, la cual le dañó la cuarta parte del cerebro, y hace como unos 15 días más o menos le volvió a dar, pero en esta ocasión fue leve.

Narró que ya podía caminar, ya podía moverse solita, pero le volvió a dar otra vez este mal y nuevamente le afectó lo que es su sistema motriz. "Me afectó más otra vez, la pierna, el brazo, y lo que es aquí (Señalando su cabeza), la cuarta parte del cerebro también me volvió a afectar más. Y me pusieron parches en el corazón, estuve dos días internada. Y luego pues de ahí de Rosita, ya me trajeron para acá para Sabinas, porque pues ya había sido más leve lo del corazón, como quiera me dejaron con el "Paz" (marcapasos), pero a los dos días me fui, me lo quitó otra vez, y ya me dijo el doctor que tuviera mucho cuidado porque pues, ya por lo que me había dado a mí no era fácil".

Es por ello ante esta situación precaria de salud, es que no ha podido trabajar, la misma menciona que tiene un esposo que gracias a él pues siempre han sobrevivido por su trabajo, pero desgraciadamente también se accidentó en el lugar de su empleo como ayudante de albañil, (cayéndole una carretilla y lastimándose). "También tuvo un accidente en su trabajo, que fue la causa que también no puede trabajar ahorita, por sus piernas, más aparte otras condiciones inflamatorias. Pero gracias a Dios ya va moviéndose un poquito".

Señaló que en el hospital no tenía medicamento, y han tenido que recurrir con los doctores de las farmacias que cobran barato, y ahí le recetaron varios medicamentos, entre ellos inyecciones, "pero pues de dónde saca uno". Agregó que para variar también su triciclo en el que la transporta su marido se le daño la llanta, y gracias a una persona de buen corazón, que arregla bicicletas le dijo que les va a echar la mano. Ante esta lamentable situación es por ello que pide la ciudadanía que la apoye, en lo que ella y su esposo se recuperan.