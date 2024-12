Pide regulación tributaria para emprendedores

SABINAS, COAH.- Ante la incursión de vendedores ambulantes autodenominados "Emprendedores" quienes ofrecen productos en su mayoría de origen americanos, el tesorero de la CANACO local Gregorio Garza Balli, pidió piso parejo para todos, ya que a diferencia de los comerciantes organizados, estos no pagan impuestos, rentas o piso.

Entrevistado durante la realización de Banquetazo Comercial, el tesorero de la CANACO criticó a los llamado emprendedores quienes se han apoderado de las calles en diferentes sectores de la ciudad, y con sus actividades comerciales no reguladas han afectado a los comerciantes organizados, ya que representan una competencia desleal.

"Yo no entiendo como estas personas pueden realizar estas actividades sin que autoridad alguna los regule, pues no pagan impuestos de las ventas que realizan, que son en su mayoría con mercancías americanas, por no decir que es "fayuca". A ellos no los molestan los inspectores de la Secretaría de Hacienda como lo hacen con los comerciantes que pagan impuestos, renta de locales, como no son molestados por el Seguro Social, que los cuestione cuantos empleados tienen y si pagan las cuotas correspondiente como patrones" dijo.

Gregorio Garza Balli recalcó que es importante que la situación sea pareja para todos, porque los "Emprendedores" son una competencia desleal para los comerciantes establecidos, quienes realmente tienen pocas oportunidades de vender en volumen, por lo que aprovechan en eventos especiales como el Banquetazo, para ofrecer sus mercancías a precios competitivos.

Finalmente, el entrevistado reiteró su postura para que todos los comerciantes tengan las mismas oportunidad, de acuerdo a lo que establece la ley.