Piden cubrebocas en el transporte

SABINAS, COAHUILA.- Luego de que se informara por parte del gobierno del estado que ya no será obligatorio colocarse cubre bocas para transitar por espacios cerrados y abiertos, en algunas empresas y negocios comerciales aun lo portan y exigen, es el caso del transporte público en este municipio, el concesionario y regidor Javier Jiménez Trinidad manifestó que ellos continuarán con esta medida por la seguridad de los usuarios.

Jiménez Trinidad dijo que en los microbuses hay horarios donde van llenos es por eso que lo exigen al cien por ciento por seguridad hasta los choferes, agregó que si bien no es obligatorio, pues a criterio de las autoridades, sin embargo ellos no se suben a los microbuses, todavía hay ciertas oficinas que lo piden, si nosotros creemos que no es seguro no vamos a dejar de usarlo, además si alguien no cuenta con uno los choferes traen en venta.

Respecto a la afluencia de pasaje, señaló que es muy, por las ferias se redujo, además se suspendieron clases por consejo técnico, y los estudiantes apenas están regresando a clases.

En cuanto a cómo tomó la ciudadanía el aumento del pasaje a 16 pesos, comentó que son algunos miembros de partidos los que protestan, sin embargo ellos no usan transporte público, la gente prefiere subirse que andar a pie sobre todo en la noche pues la última corrida es a las 9 y media, lo que afectó al transporte fue el alza en los combustibles al día de hoy casi llega a los 25 pesos el litro de gasolina.

Añadió, lo que estamos aumentando es consecuencia de lo que cuestan los combustibles, la inflación es mínima, también intervienen factores como los precios internacionales de petróleo, si el barril sube en el mundo suben los combustibles, la guerra en Rusia ha incrementado costos ya que allá se producen muchos alimentos.

Por lo pronto no agregarán nuevas rutas dijo están tratando de mantener la ruta Chapultepec, con tres vueltas una a las 6 y media de la mañana, otra a la una de la tarde con treinta minutos y la última a las 7 de la tarde.

Las combis normalmente pasan con una regularidad de 20 minutos, anteriormente eran 12 minutos, luego de la pandemia en 15 minutos y ya nada se ha presentado normalmente.