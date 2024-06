Piden destapar la Bocamina, Señalan Ahí está la Evidencia.

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Familiares de los mineros caídos en pasta de Conchos, continúan apostados a las afueras de la lumbrera 1, en donde se espera que les informan sobre mas hallazgos de sus familiares. La viuda Rosa María Mejía Rivera, esposa del minero Rolando Alcocer Soria, nos informa a detalle todo sobre el tema que han estado viviendo durante estos 18 años, hasta el día de hoy, que solo han sido mentiras. Oficialmente les dicen que solo es uno y extraoficial les mencionan que han encontrado a tres.

Menciona que en la lumbrera 1 se hizo un pozo de 150 m de profundidad, para tener comunicación al cañón antiguo de las minas donde fue la explosión. "Porque no quieren abrir la bocamina antigua, porque ahí están todas las pruebas, ahí se supone que cuando pasó la tragedia, ahí había muchos trabajadores y ahora no quieren". Señaló que Grupo México desgraciadamente cuando pasó esto. "Nos mutiló a todas, tapó la bocamina, la sellaron con cemento y Nos quitó de allí"

Indico que en los años 2007, 2008, 2009, intentaron hacer el rescate independiente, ya que no tenían apoyo de nadie, solo algunas organizaciones y del sindicato minero nacional. "Lo estábamos haciendo muy bien, pero la empresa se dio cuenta que algunos compañeros vieron algunos restos de ahí, y fue cuando vinieron con policía del estado, con porros, con mucha gente, y nos sacar a la fuerza y a la mala. Entonces quisimos plantarnos a él para seguir haciendo pero ahí se concluye el rescate, porque nos quitaron vino la empresa muy astutos, taparon la bocamina, ahí nos quedamos viendo cómo le íbamos a hacer nosotros, sabíamos que no hubo ningún explosión, ahí sí hubo un tronido porque abajo había energía eléctrica, y ahí por las malas condiciones de la empresa que tenía". Pero sí se podía hacer el rescate en ese entonces, nos dijeron que todos habían muerto; así como lo están haciendo ahorita pudieron haberlo hecho hoy, y a nosotros nos dijeron que al instante habían fallecido todos".

Señala que ahora con estos restos que se sacaron, con este cuerpo, después de 18 años; están viendo que siempre han tenido la razón, que no hubo tal explosión, no hubo fuego, si estaban ahí, que no se habían quemado.

Continúan con muchas dudas, ya que les dijeron extraoficialmente unas personas que andan por ahí, que habían encontrado otros dos, que también es mentira de la CFE; por otro lado personas que laboran dentro mencionan que son seis los cuerpos los que se han encontrado, pero a las viudas no les han informado absolutamente nada oficialmente, solo se les ha mencionado que es uno nada más. Él cual al observar las fotografías, se muestra completo, con sus ropas, el casco con su lámpara en posición sentado, como esperando a que lo rescataran.

Declaró que todavía ayer hablaron con el encargado de los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad Arturo Valenzuela, con el cual se tuvo una plática un poco acalorada, tras pedirle explicaciones, que les den información verídica de cuántas personas son exactamente las encontradas. "Ya que también se mencionó que encontraron un cráneo aparte, y ahora de repente dicen que ya no está; es por ello que nosotros pedimos la verdad solo eso que nos digan la verdad, ¿Te lo llevaste, que le hiciste? no se puede desaparecer así en un rato, si varios trabajadores lo vieron porque ahora dicen que no, que no está, entonces pues eso es mentira. Y eso es lo que nosotros nos disgusta, no se enfurece, nos da rabia, e impotencia, porque nos echan mentiras".

"Primero dijo que no encontró ese ese cráneo, y después nos dijo que sí, que se lo llevara porque lo van a analizar, que a lo mejor el cuerpo que se encontró de ahí es la cabeza, pero si tú me estás diciendo que el cuerpo lo encontraron completo como la cabeza va a ser de él, aun así aceptamos su explicación".

Finalizó en resumen que hay muchas inconsistencias, muchas dudas, mucha impotencia, porque no les hablan con la verdad.

"Yo solo pido ¡dime ya! dime así si más, y Yo ya voy a saber la verdad, pero no, como no quieres que te digamos, y te reclamemos si nos traes con mentiras, ¿y a quién le vamos a reclamar? pues a él, porque él es el que organiza todo para el rescate, (Refiriéndose al encargado de CFE Arturo Valenzuela) ahora Él se lava las manos, y dice que es cuestión de fiscalía, que él no nos puedes decir ya nada más hasta que llegue la fiscalía, y me pregunto yo ¿dónde está la fiscalía?. Puntualizó.