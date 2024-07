Piden mineros de Pasta de Conchos reconozcan su trabajo.

SABINAS, COAH. – Trabajadores de la empresa de Obras Mineras, quienes operan en los tiros de la mina de Pasta de Conchos, solicitan a través de La Voz que se reconozca la riesgosa labor que desempeñan. Pidiendo anonimato para proteger sus empleos, los mineros destacan los peligros que enfrentan diariamente en su trabajo.

Uno de los mineros entrevistados señaló que son menos de 100 trabajadores los que comenzaron con esta compañía hace aproximadamente un año. Estos trabajadores operan en condiciones peligrosas, laborando 12 horas diarias por un salario semanal que, aunque no muy elevado, les permite sobrevivir. Comparativamente, mencionan que hay otros empleados que ganan entre 80 mil y 100 mil pesos, cifras muy superiores a las que ellos perciben.

"Trabajamos 12 horas diarias y nuestro pago es semanal. Aunque no es muy elevado, sobrevivimos. Mientras tanto, hay otros que ganan desde 80 mil hasta 100 mil pesos", señaló uno de los mineros.

Los mineros piden a los familiares y a la comunidad que valoren y respeten el trabajo que realizan en las profundidades de la mina. Señalan que hace aproximadamente cuatro meses, otra compañía, KYA, llegó con contratistas que se quejaron de sus salarios, alegando estar en mayor riesgo. Estos contratistas trabajan solo 8 horas diarias, a diferencia de las 12 horas de los mineros de Obras Mineras. A pesar de esto, los contratistas recibieron un generoso retroactivo tras las quejas, lo que generó inconformidad entre los mineros originales.

"Nosotros fuimos los que iniciamos la labor más peligrosa, les abrimos el camino y se lo aligeramos. Ahora resulta que ellos están en riesgo y para no meterse en problemas los jefes les dan un lujoso retroactivo. No estamos en contra de que todos ganen por su trabajo, solo pedimos que no desmerezcan nuestro trabajo, que también es peligroso y riesgoso," comentó uno de los trabajadores.

En cuanto a la recuperación de cuerpos, los mineros señalaron que no tienen conocimiento sobre la cantidad de cuerpos u objetos que han sido recuperados. La bitácora con esta información es manejada por la fiscalía, y los mineros no tienen acceso directo a estos datos.

Además, los trabajadores enfatizaron la importancia de reconocer los esfuerzos que realizan para lograr el rescate de sus compañeros mineros caídos. Hacen un llamado a las familias de los mineros y a la comunidad en general para que pongan la mano en el corazón y valoren su sacrificio y dedicación.

"Hace muchos años que nuestros compañeros mineros cayeron, y nuestro trabajo es peligroso y riesgoso para lograr su rescate. Pedimos a las familias que reconozcan este esfuerzo y no demeriten nuestra labor," expresó otro minero.

Esta solicitud de los mineros de Obras Mineras subraya la necesidad de un reconocimiento justo y equitativo de su ardua y peligrosa labor en la mina de Pasta de Conchos. Destacan que, a pesar de las difíciles condiciones laborales y los riesgos constantes, continúan trabajando con dedicación para contribuir al rescate de sus compañeros y al progreso de la minería en la región.