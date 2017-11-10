Piden realizar limpieza en terrenos baldíos

SABINAS, COAH.- Los integrantes de la familia que fue atacada en días pasados por un enjambre de abejas en la colonia Sarabia, piden a las autoridades que acudan a realizar una limpieza donde se encontraba el panal por las que fueron atacadas.

Acompañado por su familia, sentando en el patio de su domicilio, el señor Rodolfo Pérez Martínez recordó la amarga experiencia de la cual dio gracias a Dios por haber sobrevivido.

Al regresar al lote baldío donde sucedieron los hechos, la señora Elizabeth Vielma Moreno nuera del señor Rodolfo Pérez Martínez, menciono que todavía persiste la presencia de las abejas en el lugar, cuyo característico zumbido es audible, por lo cual solicitó nuevamente el apoyo de los bomberos de la ciudad, y la ayuda a las autoridades para que realicen labores de limpieza en dicho predio.

Finalmente, las personas afectadas por las picaduras manifestaron su temor a la presencia de las abejas, ya que entre sus integrantes cuentan también con niños que van de uno y tres años de edad, por lo que piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto.