Poco interés en adoptar a niños

SABINAS, COAH.- No existe interés por parte se la ciudadanía en adoptar a menores que se encuentran albergados en el Centro de Asistencia Social que se ubica en Nueva Rosita y es el único lugar que presta el servicio a toda la Región Carbonífera.



Desde hace meses la PRONNIF inició cinco juicios de pérdida de la patria potestad que son tardados por la gravedad de cada uno de los casos en mención, aunque ya liberaron dos de los cinco eso no quiere decir que ya están listos para la adopción.

Dariel Salgado Flores, Subprocurador de la PRONNIF señaló que la mayoría de los niños que ingresan es en forma transitoria, mientras que se les resuelve su situación legal se entregan a los familiares más cercanos en caso que los reclamen.

Las familias que pretenden adoptar a un menor solicitan la información sobre el particular teniendo que reunir una serie de requisitos que se necesitan para llevar a cabo este proceso.

Aunque son mínimos los matrimonios que solicitan información sobre el particular esperan que estos reúnan los requisitos que tienen que presentar para iniciar el trámite de adopción.