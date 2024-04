Policiales Van Tras Traficantes de Personas

SABINAS, COAH.- En los últimos meses el flujo migratorio ha bajado significativamente hacia la frontera por lo que corresponde al estado de Coahuila, informa el delegado de la Fiscalía General en la Región Carbonífera Ulises Ramírez Guillen.

Menciona que esto no es casual, que gracias al trabajo coordinado que ha estado realizando el gobierno del estado, tanto la fiscalía del estado, seguridad pública estatal, coordinación con guardia nacional, con SEDENA, se han formado grupos especializados con la finalidad de poder estar combatiendo de manera efectiva la migración.

Resalta que sobre todo en este caso se está sondeando por parte de estos acuerdos, buscar e investigar a las personas que están traficando y movilizando a las personas, que como común mente les llaman polleros y que son las personas que están cometiendo el delito de carácter federal, al internar o trasladar al país hasta la frontera, de manera ilícita.

Cada uno de los ciudadanos que buscan internarse a los Estados Unidos, tienen sus derechos fundamentales los cuales hay que respetarlos, pero hay que cumplir con las leyes de inmigración.

En este caso el gobierno de Coahuila ha estado trabajando muy de cerca y oportunamente en este tema y si, se ha notado la poca afluencia de extranjeros; pero se está trabajando siempre con mucho respeto a los derechos humanos pero sobre todo para evitar que esto se convierta en un tema de inseguridad y también de combatir de manera directa a estas personas que están haciendo ya un negocio con la necesidad que tienen las personas de trasladarse a buscar mejores condiciones de vida.

Declaro que ya tiene más de tres semanas que no han tenido ningún caso de detenciones en cuanto al tema de polleros, dijo que en este periodo de tiempo se tuvo una persona detenida que se tenía relación con esto, el delito por el cual estaba detenido era del orden común, se le judializó, y la persona quedo en prisión preventiva, y el proceso continua, mas sin embargo, no es por el delito de migración, si no por otros delitos que concurren dentro de estas conductas y que son competencia del estado.

Agregó que. Obviamente seguirán en coordinación estrecha con el Instituto Nacional de Migración, y esto con la finalidad de dar a cada quien lo que corresponde, pero trabajarán de manera coordinada porque indudablemente afecta a la sociedad en general.