Por andar a las prisas vuelca regiomontano

SABINAS, COAH.- Una aparatosa volcadura se registró la mañana de ayer a las 7:10 horas sobre el kilómetro 91 + 150mts en el tramo Sabinas “Monclova elementos de la Policía Federal abanderaron el lugar.

Los hechos ocurrieron cuando Cristofer Alonso Montelongo Castillo tenía por objetivo llegar a la ciudad de Monterrey, pero el conducir a exceso de velocidad provocó que se saliera del camino, volcándose, quedando a un costado de la carpeta asfáltica.

El afectado conducía un vehículo Chevrolet tipo Guayin modelo 1998 con placas del Estado de Nuevo León SSC-55-38; elementos de la policía federal abanderaron el lugar, afortunadamente no hubo lesionados en el lugar.