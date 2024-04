Por Culminar Liga Especial de Futbol Municipal

SABINAS, COAH.- A punto de culminar una temporada más de futbol soccer en el municipio de Sabinas, dándolo a conocer Jorge Carrillo, Presidente de la Liga Especial de Futbol Municipal "Edmundo López Aranda".

Cuarenta y siete temporadas son las que se han llevado a cabo, y ya se encuentran a finales esta liga, la cual fue dedicada a "Gerardo Cárdenas", mejor conocido como "CharBurger".

Anuncio que este domingo se estaría culminando los cuartos de final, de la primera fuerza en la etapa de liguilla, y la próxima semana se irán a semifinales y posterior a la final.

Dentro de la segunda fuerza ya también se encuentran en recta final, este domingo sería el último de su temporada regular, y continúan con un juego de reclasificación, con los equipos que están posesionados como los terceros lugares, pero segundos, para posterior irse a cuartos de final.

Dio a conocer que los equipos que se encuentran a la cabeza son: En primera fuerza tiene al equipo deportivo "La Torre" que fue la súper fuerza; el equipo "Panchitos", el segundo; El "Real Guadalupe", el tercero; El "Deportivo B. Cuellar" en cuarto; Deportivo "Don Rogué", quinto; El "Real Madrid", en sexto; "Santos" en séptimo; y El "Deportivo Juárez" en octavo.

Así mismo comparte los lugares y horarios en donde los equipos estarán jugando: En el campo Benja: a las 9:00 am se estará enfrentando el Real Guadalupe & Real Madrid; y a las 11:00 am, Deportivo la Torre & Deportivo Juárez; y en el campo Nico Sánchez: se enfrentaran a las 9:00 am el Deportivo B. Cuellar & Don Rogue; y a las 11:00 am Panchitos & Santos.

Hizo mención en cuanto a los equipos que, queden los cuatro primeros lugares que obtienen en caso de que existiera un empate en el tiempo normal, no habrá tiempos extras, ni nada, ellos por su posición en la tabla, ellos estarían avanzando a la siguiente ronda.

Confirmo que ya se tiene el campeón goleador que es del equipo Rincón, y su nombre es Adrián Pizarro del Deportivo B. Cuellar, quien obtendrá el trofeo con 26 goles.