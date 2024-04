Preocupante se Contagien Jóvenes de “Papiloma Humano”

SABINAS, COAH.- Las infecciones por el Virus del “Papiloma Humano” (VPH), son muy comunes. Casi todas las personas sexualmente activas se infectan con el VPH poco después de iniciar su vida sexual, es por ello que la Directora del IMSS, Gabriela Cuellar Rohell, nos menciona la importancia de aplicar en los jóvenes esta importante vacuna para evitar que contraigan la enfermedad.

Menciona que en estos momentos continúan vacunando contra el papiloma humano, a las niñas de sexto de primaria, tanto en la clínica como en las instituciones educativas, y la edad de vacunación es desde los 9 a los 15 años.

Para poderles aplicar esta vacuna, se requiere solo el permiso de los padres; en donde previamente se les envía un comunicado para que lo autoricen, así como también su cartilla de vacunación.

Los virus del “Papiloma Humano” (VPH) son un grupo de virus relacionados entre sí. Pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo. Existen más de 200 tipos. Cerca de 40 de ellos afectan a los genitales. Estos se propagan a través del contacto sexual con una persona infectada. También se pueden propagar a través de otro contacto íntimo de piel a piel. Algunos de ellos pueden ponerle en riesgo desarrollar un cáncer.

Existen dos categorías de VPH de transmisión sexual. El VPH de bajo riesgo puede causar verrugas en o alrededor de los genitales, el ano, la boca o la garganta. El VPH de alto riesgo puede causar varios tipos de cáncer:

Cáncer de cuello uterino, Cáncer del ano, Algunos tipos de cáncer de boca y de garganta, Cáncer de vulva, Cáncer de vagina, Cáncer del pene.

Declaro que: “Vacunamos desde que tienen 9 a 15 años porque es la edad en la que aún no han tenido relaciones sexuales, porque protegemos de esa forma, antes de que tengan un contacto. Esto no quiere decir que al momento de aplicar la vacuna ya no vamos a presentarlo, pero más que nada es manera de prevenirlo”.

Dijo que el portador de este virus es el hombre, el cual no presenta sintomatología, pero si puede presentar el virus y estar portándolo, y al momento de tener contacto con una dama, puede transmitírselo, aclara que no se presenta de forma inmediata, dura años en que este se incuba, y puede presentarse hasta 5 o 10 años de haberse contagiado.

Alude que los síntomas como antes lo menciona es la presencia de Verrugas genitales, y si no, no hay ningún síntoma, se tiene que hacer el Papanicolaou para que de ahí nos presente un resultado, para poder determinar que se trata del “Papiloma Humano”, y es con un Ginecólogo con quien se tiene que tratar esta enfermedad.

Agregó que, en este momento aun cuentan con un aproximado de 470 dosis, para seguir vacunando, es por ello que invita a todas las instituciones educativas, a que soliciten esta vacuna para sus alumnas.