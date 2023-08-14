Preparan reunión viudas y Velásquez

SAN JUAN DE SABINAS, COAH. - Hoy estará la Coordinadora Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa en la mina 8 Pasta de Conchos en la reunión número quincenal que sostiene con las viudas para darles a conocer los avances de los trabajos de las lumbreras y rampas.

En la reunión que sostendrán hoy las viudas con la funcionaria Federal expondrán el problema que enfrentar proveedores de la Región Carbonífera con las empresas Terra y Proacon y exigirán que les liquiden los 30 millones que se les adeudan.

Por su parte Federico García Lares propietario de la compañía Industrial Supplyrp S.A. de C.V, señaló que les permitirán el ingreso a las autoridades Federales, viudas y familiares para que sostengan la reunión quincenal y esperan que hoy ya se llegue a una solución satisfactoria para ambas partes ya que solicitaran la intervención de Laura Velázquez Alzúa para que puedan recuperar lo invertido en los trabajos de rescate de los mineros.

Aunque para el próximo viernes se tiene contemplado llevar a cabo una reunión con funcionarios de CFE para tratar de solucionar el conflicto que inició el pasado fin de semana, mientras tanto continuarán los accesos de la mina bloqueados por tiempo indefinido, agregó que se unieron más proveedores que también están apoyando la causa y exigen que les cubran los adeudos.

Al resultar más proveedores afectados se incrementó la cifra que ahora es superior a los 30 millones de pesos, aunque con el movimiento que se lleva a cabo desde el pasado viernes se podrían unir más comerciantes y empresarios que en su momento resultaron afectados por la falta de pago.

García Lares, agregó que mientras dure el conflicto solamente se les brinda el acceso a los empleados para que les brinden mantenimiento a las obras que realizaron, mientras que no se les cubra el adeudo que les deben los trabajos de rescate estarán paralizados, aunque el decir de las viudas señalaron que están demasiado lentos.