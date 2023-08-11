Presentan mañana a las 9 candidatas

Sabinas, Coahuila.- Este domingo 13 de agosto en la plaza principal de Sabinas será la presentación oficial de las candidatas a reina de las fiestas grandes del municipio así como del jurado calificador quienes emitirán la decisión final el próximo 27 de agosto, después de 3 etapas. Son un total de cinco jovencitas que competirán por el título de reina y que será coronada el próximo 8 de septiembre en el marco de Feriexpo 2023.

El comité organizador de reinado está integrado por Sonia Lizbeth Rodríguez Cardona como presidenta, Cecilia Dávila Guerrero, secretaria, Nelva Cárdenas González, tesorera y Ady Vega, vocal. Las bellas participantes son Sofía Arriaga que representa a COPARMEX, Emily Cortez por el honorable cuerpo de bomberos, Miranda Gutiérrez, con la honrosa representación de la Cruz Roja, Deyanira Zúñiga por parte del CEUC y Yahaira Loera, del club de golf Sanford.

El jurado está integrado por cinco personas, tres de ellos foráneos que vendrán en estas fechas para participar en la calificación de cada una de las jovencitas en las tres etapas; la primera de ellas este domingo 13 de agosto después de la presentación, posteriormente el 20 y la gran final el 27, donde se sabrá quién llevará la corona de reina, aunque todas ellas formarán parte especial de estas fiestas grandes de Sabinas.

La invitación este domingo es abierta para que las conozca y decida a quién apoyar. Cada una de las porras ya tiene un color en específico para ir a cada presentación.