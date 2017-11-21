Programan aniversario número 77 de secundaria

SABINAS, COAH.- Será el próximo 26 de noviembre cuando la escuela secundaria del Estado Venustiano Carranza de esta ciudad de Sabinas inicie con una serie de actividades en conmemoración del 77 aniversario de esta institución educativa.

Mónica Muñiz Rodríguez, directora de esta institución educativa dio a conocer que arrancarán con una carrera de dos kilómetros donde están invitados todos los alumnos y exalumnos de esta institución educativa.

Señaló que tienen muy buena aceptación ya que tienen registrados por el momento 700 participantes en esta carrera siendo el próximo domingo a partir de las 08:00 horas, teniendo como meta las instalaciones del secundaria.

Mencionó que será el día martes 28 de noviembre cuando se tendrá la ceremonia en el plantel en donde tendrán alguna ceremonia cívica para terminar el sábado dos de diciembre con una caminata donde están invitados los exalumnos donde se está preparando además una banda de guerra de exalumnos de la institución y ya el comité organizador ya está poniendo todo su empeño esperando que todo sea un éxito y también para la caminata del dos de diciembre están invitando a la comunidad en general la cual partirá de la calle Madero haciendo un recorrido para posteriormente voltear por la calle Aldama para terminar en la escuela secundaria donde también se tiene programada una ceremonia y se estará abriendo la capsula del tiempo de la generación 2004 – 2007.