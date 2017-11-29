Programan caminata

SABINAS, COAH.- Será el próximo sábado 2 de diciembre cuando la Escuela Secundaria Venustiano Carranza de esta ciudad de Sabinas lleve a cabo lo que será una caminata para exalumnos y alumnos, así como personal docente, esto en conmemoración del 77 aniversario de esta institución.

Mónica Muñiz Rodríguez directora de esta institución educativa dio a conocer que se está preparando una banda de guerra que estará siendo integrada por exalumnos que pertenecieron a la banda de guerra en generaciones pasadas, quienes ya están trabajando para que en ese día puedan hacer su presentación de la mejor manera.

Destacó que el comité organizador está poniendo todo su empeño esperando que todo sea un éxito, invitando a la comunidad en general ya que estará partiendo de la calle Madero en la Plaza principal y estará recorriendo la calle Madero, dando vuelta en la calle Aldama para llegar a la institución.

Dijo que ahí al concluir la caminata se estará realizando la apertura de la cápsula del tiempo de la generación 2004-2007 haciendo un llamado a los exalumnos de esa generación para que les acompañen el próximo 2 de diciembre arrancando la caminata a partir de las 13:00 horas.

Por último dijo que durante esta semana han realizado una serie de eventos deportivos y culturales con el objetivo de conmemorar tan importante fecha.