Programan el “Banquetazo”

SABINAS, COAH.- La Cámara de Comercio de la ciudad de Sabinas ya determinó la fecha del día en el que estará llevando a cabo el tradicional Banquetazo Navideño 2017.

Angélica Campos, comerciante dio a conocer que ya tienen varias semanas que se han estado preparando como cada año desde que el Gobierno Federal puso lo del Buen fin para que la gente compre en Sabinas.

Dijo que este programa se creó para que los clientes vean que no se tiene la necesidad de ir a otras partes para poder recibir importantes descuentos.

Explicó que además ya están entregando los boletos de lo que es el banquetazo navideño, donde año con año la Cámara de Comercio rifa muchos regalos y el premio mayor es un automóvil.

Indicó que la fecha de este evento será el día 9 de diciembre y en esta ocasión se estará presentando un show que se estará trayendo de otra parte del país.

Mencionó que tiene ya 15 años de estar como comerciante y la experiencia que han logrado tener al respecto ha sido muy buena ya que cada año las ventas son buenas y se puede decir que cada año son más.

Indicó que en lo personal ella realiza la entrega de boletos desde 50 pesos que le compren y conforme a la venta aumenta el numero de estos que le entrega a sus clientes.