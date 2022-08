Prometió minero un día de campo a sus hijos

SABINAS, COAH.- Una esposa desesperada con dos hijos menores de edad, esperan con ansias la promesa que, Jorge Luis Martínez Valadez, les hizo a su familia antes de bajar al pozo de carbón. El responsable padre de familia, prometió llevar a sus hijos de día de campo el fin de semana.

Carolina Álvarez, esposa de Jorge Luis, con lágrimas en los ojos y voz quebrantada, compartió que, aunque ya llevaba un tiempo separada de su marido, está "Al pie del cañón", esperando su salida de la mina.

"Aunque ya estábamos separados, es el padre de mis hijos, yo lo quiero y lo quiero vivo, como papá no me puedo quejar, es un excelente padre y el prometió que llevaría a sus hijos a un campamento y tiene que cumplir, ellos ya me preguntan por él", aseguró.

Dijo que, aunque las autoridades no proporcionan información precisa sobre el rescate, ella confía en que todo saldrá bien y que todo es posible con las bolsas de aire que se estarán encontraron dentro de la mina.

"El tiene que cumplir su promesa, mis niños lo están esperando, me duele ver como mis hijos siguen preguntando y es difícil explicarles, pero todos la confianza puesta en Dios, él es muy grande y puede hacer milagros". Puntualizó la entrevistada.