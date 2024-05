Promueve SIMAS Campaña Sobre el Cuidado del Agua y Drenaje

SABINAS, COAH.- En el Sistema de Aguas y Saneamiento, inician la campaña que tienen al momento sobre el cuidado del agua y drenaje; en donde se les está solicitando a los usuarios extremar precauciones con el tema de las fugas, y del desperdicio. Así lo da a conocer el encargado del área comercial en SIMAS, Enrique de León.

Menciona que en el tema de fugas no tanto en las calles si no en los domicilios, se ha estado acudiendo y se ha ido mitigando un poco este tema, pero también sabemos que es un tema que no le podemos sacar la vuelta es el tema del drenaje.

Dijo que se han llegado a acuerdos en cabildo, en presidencia municipal que encabeza la licenciada Diana Haro, en donde en conjunto con SIMAS se ha rentado maquinaria para poder ir mitigando contrarrestando el problema del drenaje, en donde en su mayoría se han dado cuenta que no es un problema de la red, sabemos que en muchas colonias se tiene el problema de la tubería que ya tiene muchos años y demás.

Declaro que esto no es un justificante que el problema que se han estado encontrado las últimas semanas, son desperdicios que existen en el drenaje, como: sillas, cobertores, almohadas, cosas de mucho volumen y hacen que esta red colapse.

Recomienda a la ciudadanía que cuiden lo que es su registro domiciliario, también que no arrojen residuos, ya que se han encontrado mucho con ese tema, es por ello que personas que vienen de fuera les han recomendado hacer esta campaña de concientización, pero con respecto al tema electoral, van a dejar que termine este proceso y se empezara la propaganda y publicidad sobre este tema en medios de comunicación.

Señala que: "Por el momento se le está dando aviso a los comercios, y haciendo la recomendación para que tenga ahí su trampa en los registros, ya que nos hemos encontrado muchos negocios con los drenajes tapados, por lo mismo, hay exceso de grasa y demás".

Pide a la ciudadanía que les apoyen en dicho tema, poder ir de la mano en conjunto para que Sabinas continúe con un buen sistema de drenaje; y en el tema del agua dijo, se tienen distintos proyectos para las localidades de nuestro municipio, principalmente ahorita que han estado trabajando en diferentes sectores.

Enfatizo que se trata más del tema del cuidado del agua: "Hay que cuidarnos, hay que estar preparados, lo que estamos viviendo en estas altas temperaturas y cualquier situación reportarla a los números de atención ciudadana al 861 6122014 ya sea llamada o whatssapp y todos los reportes serán atendidos".