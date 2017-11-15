Provoca accidente vial

SABINAS, COAH.- La tarde de ayer en esta localidad se registró un accidente automovilístico en el que solo fueron daños materiales los que se registraron, agentes de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de estos hechos.

Los hechos fueron registrados a eso de las 13:49 horas de ayer en la calle Cuauhtémoc y Pérez Treviño de la colonia Fundadores, en el citado lugar participaron una unidad así como un automóvil.

Como responsable del percance fue un vehículo marca Nissan tipo Versa, modelo 2014, placas 99WAF de discapacitado, color gris, el cual en esos momentos era conducido por la señora Hilda Boone Zamora, 62 años con domicilio conocido en esta localidad.

Asimismo en el citado lugar resultó afectado un vehículo marca Chevrolet tipo Equinox, modelo 2016, placas FJE6261 de Coahuila, color gris, misma que era conducida por María del Carmen Favela Contreras, de 43 años de edad con domicilio en esta localidad. Agentes de Tránsito Municipal se trasladaron al lugar del accidente los cuales tomaron