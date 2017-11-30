Proyectan 2 libramientos

SABINAS, COAH.- El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y transportes Jesús María Montemayor Garza dio a conocer que se contempla un proyecto de 2 nuevos libramientos para el municipio de Sabinas.

El entrevistado indicó que debido a que son libramientos el Gobierno del Estado les dará el proyecto y la liberación del derecho, son dos proyectos, uno por el área norte y otro por el sur sin embargo no saben cuál será la deliberación del Gobierno del Estado para definirlos.

En relación al proyecto del 2018 destacó que ya existe una bolsa que aprobó la comisión de infraestructura, posteriormente la cámara de pleno a propuesta de la propia secretaría del paquete fiscal que envía la Secretaría de Hacienda después de las negociaciones que se den entre los legisladores, pero aproximadamente lo que se tienen hoy en día son 429 millones para carreteras federales que incluyen varios proyectos que se están analizando, 200 millones para conservación de los tramos federales y 350 millones para lo que son carreteras alimentadoras estatales o caminos rurales así como 20 millones para el empleo temporal una bolsa total de 1 mil 100 millones de pesos para ejercer el próximo año.

El entrevistado reconoció la labor de todos los legisladores de todos los partidos de Coahuila que logran esta bolsa para la secretaría.

Por otro lado destacó que la carretera San Pedro – Cuatro Ciénegas será concluida en el mes de enero del próximo año.

Dijo que a finales del primer mes del 2018 se estarán terminando los 186 kilómetros, faltando libramientos en algunos de los municipios principalmente en los grandes para evitar que el autotransporte de carga pase por los municipios y dañe.