Queda mujer herida mujer en accidente

SABINAS, COAH.- Una fémina resultó lesionada en un accidente automovilístico registrado sobre el cruce de la avenida Amador Chapa y Bolívar de la colonia Federico Berrueto Ramón, el choque se originó debido a que el presunto responsable no respetó los señalamiento viales.

El accidente vial fue provocado por el conductor del camión de la línea Ford de reciente modelo, propiedad de Forrajera Victoria que presuntamente no respeto el señalamiento vial impactándose con la camioneta Honda CRV modelo 2014 conducido por Ignacio Carmona.

En este accidente automovilístico resultó lesionada María del Rosario Franco de 54 años de edad quien es la esposa y acompañante del afectado, elementos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios a la fémina.

Posteriormente fue trasladada a la clínica del ISSSTE donde quedó hospitalizada bajo observación médica, mientras que los elementos de tránsito tomaban conocimiento de los hechos.

El conductor del camión propiedad del negocio ya señalado argumentó a los oficiales de tránsito que la unidad cuenta con aseguranza que habrá de cubrir los daños originados en dicho accidente.