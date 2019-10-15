Reactivarán pedidos de carbón en la Región

SABINAS, COAH.- El Delegado Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado aseguró que esta misma semana se solucionará el problema del carbón, pero advirtió que exhibirá la lista de quienes consideran “coyotes” en el tema de la administración del energético.

Con ello, el Delegado Federal dijo que se cumplirá a los habitantes de la región en darles certeza económica, pues ya se conocerá el procedimiento para la adjudicación de contratos a largo plazo.

Reyes Flores Hurtado, Delegado Federal en Coahuila.

“No voy a cejar mi postura, en torno y paralelo, pues la intermediación y el coyotaje hacen mucho daño a la región, porque el dinero no se queda aquí”, fue enfático al decir.

Advirtió que en esa lista hay incluso nombres de gentes que ni siquiera se les conoce por la región carbonífera, y esto se hará antes de que salga la nueva licitación.

Dijo que aún no menciona los nombres porque solicitó una lista al Seguro Social para verificar, quiénes son generadores de empleo y así con certeza definir a los intermediarios quienes pueden nombrarse “coyotes”.

Resaltó que será en esta semana cuando se lleve a cabo el procedimiento para la ampliación de los contratos de carbón.

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Será el director de CFE dará a conocer el rumbo de tiempos y paquetes y, el tonelaje que se defina en cada paquete, argumentando que es un compromiso del Presidente de la República y es un compromiso que se va a cumplir.