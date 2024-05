Realizan Ruta de Emprendedores a Pesar del Mal Clima

SABINAS, COAH.- A pesar de las inclemencias del tiempo la ruta comercial de emprendedores que se lleva a cabo Sabinas, ¡si se realiza!; así lo informa Mariana borrego, comerciante emprendedor.

Menciona que la ruta es un proyecto de emprendedores locales, que son alrededor de 30 comerciantes, los cuales tienen sus negocios propios y lo que hacen es una exposición de sus productos, un sábado cada dos meses, en la plaza principal de Sabinas, y se encuentran desde las 10:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, vendiendo y ofreciendo su mercancía.

El día de hoy no les favoreció el clima y a pesar de ello están ahí apostados desde muy temprana hora, acomodando sus productos e instalándose; esperando que durante el día, la naturaleza les permita que baje la lluvia para que vengan a visitarlos los clientes.

Da a conocer la importancia de apoyar a los emprendedores, sobre todo el talento y el emprendimiento local, ya que los que son de aquí de la región, ofrecen calidad, buenos precios, y se tiene novedosas propuestas; sobre todo para esta próxima celebración del día de las madres y del maestro que son épocas de los regalitos y los vas a conseguir en la "Ruta Comercial de Emprendedores".

Señala que muchos de los emprendedores crean sus propios productos desde arte pinturas reposterías hay mucha variedad desde que los que lo hacen algo artesanal hasta ya prefabricado

Agrego la atenta invitación a la ciudadanía, para que se anime a salir, ya que está rico el clima, que es la ventaja que tenemos el día de hoy, así que los esperan todo el día a pesar de cómo está el clima les asegura que no se van a mojar. Más tarde el clima cambio, se tornó muy agradable y se llenó de emprendedores y clientes, los cuales encontraron diversa variedad de artículos, he ahí la importancia de que aún con la tormenta encima no hay que darnos por vencidos y continuemos echándole muchas ganas, Declaro Emprendedora.