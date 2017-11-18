Realizarán carrera pedestre en Sabinas

SABINAS, COAH.- La agrupación “Más Fe” de la Iglesia católica estará llevando a cabo este próximo 24 de noviembre lo que será una carrera con el objetivo de generar recursos para apoyar al prójimo.

Es una asociación que promueve valores y ayudar a la comunidad donde chicos y chicas se acercaron a ellos para que les dieran el apoyo, a lo largo de los años ha ido buscando hacer el bien a la comunidad.

Dijo que los interesados pueden acudir a la parroquia de Guadalupe, donde se tienen los formatos para las personas interesadas en participar.

Señaló que se aproxima la navidad y es cuando nos damos cuenta que existen muchas personas necesitadas por lo que hay que voletar a los demás, recordando así como el señor viene.

Explicó que es importante que la gente participe, además de que ya estan esperando los tiempos para poder realizar los festejos de la Guadalupana, estos ya iniciaron en el mes de octubre y concluyen exactamente el día 12 de noviembre, por lo que invitó a la población creyente a participar en las festividades que con mucho entusiasmo se organizan.

