Rechazan vacuna contra influenza

SABINAS, COAH.- Joel Iruegas, director de la Unidad de Medicina Familiar número 23 de Sabinas dio a conocer que desafortunadamente la gente no está acudiendo a aplicarse la vacuna contra la influenza.

El entrevistado dijo que están a marcha forzadas para poder registrar una cantidad de personas vacunadas contra la influenza considerable, ya que esta es una enfermedad viral y que si no se le da atención al paciente este puede llegar a fallecer.

Indicó que tienen una meta de 7 mil 200 dosis para aplicar pero aquí están seleccionando a los pacientes de alto riesgo que son los menores de los cinco años y mayores de 60, teniendo una cobertura importante en ese tipo de pacientes por lo que ahora están dándole la cobertura a toda la población en general.

Mencionó que han visto poca aceptación de los derechohabientes, siempre es lo mismo y no es posible que siempre se tenga que anunciar la muerte de personas para que la ciudadanía se alerte y acuda a lo que es la aplicación de esta vacuna, la cual es completamente gratis para todos los interesados.

Destacó que están por visitar algunas empresas como lo son maquiladoras, asimismo algunas empresas comerciales.

Señaló que por esta temporada se aumenta el numero de pacientes que acuden a atenderse ya que los cambios de temperatura son los que lo provocan.