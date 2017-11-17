Reciben 340 demandas laborales

SABINAS, COAH.- El titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta localidad, David Ortiz Contreras dio a conocer de las demandas que se han presentado hasta este mes.

El entrevistado mencionó que hasta el día 3 de noviembre se han presentado un total de 340 demandas laboraes, siendo esta misma fecha al año anterior 100 casos menos.

Ortiz Conteras, agregó que en la región Carbonífera se cuenta con una paz tanto de trabajadores como patrones, teniendo como primicia a la conciliación en aquellos casos en que se requiera la intervención de la autoridad laboral para resolver diferencias entre ambas partes.

Mencionó el entrevistado que las puertas de la Junta de Conciliación y Arbitraje están abiertas para ofrecer asesoría a todas aquellas personas que tengan dudas sobre situaciones en materia laboral.