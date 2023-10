Reciben amenazas de penal de Tamaulipas

SABINAS, COAH. Dos estudiantes de nivel profesional recibieron llamadas de extorsión telefónica que fue realizada de un penal de Altamira Tamaulipas.

Los sujetos se comunicaron con las dos familias de los estudiantes solicitando algunas cantidades de dinero luego de que sus hijos eran amenazados por parte de los delincuentes a través del teléfono celular

Gracias a la rápida intervención de la policía Cibernética detectaron de donde procedía la llamada de extorsión, así mismo lograron ubicar a los estudiantes, uno se localizaba en su plantel educativo y el otro en un lote baldío.

Después de la ubicación policía Ministerial y familiares de los estudiantes acudieron en su búsqueda encontrándolos sanos y salvos, afortunadamente las familias no depositaron la cantidad que solicitaban los delincuentes.

El Delegado Regional de la Fiscalía Regional Ulises Ramírez Guillén, exhortó a la comunidad a no contestar llamadas telefónicas de números que no conozcan para evitar que caigan en una extorsión, es mejor colgar y no ceder a los chantajes de los delincuentes.