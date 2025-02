Recibirán restos del minero Margarito el 1 de Marzo

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Será el 1 de marzo de este año cuando, familiares del minero Margarito Cruz Ríos reciban los restos mortales de su ser querido, al respecto expresó a LA VOZ su hermana, Silvia Verónica Cruz Ríos.

La ciudadana que también es viuda del trabajador Jesús Cortez Ibarra atrapado también en dicho complejo, mencionó que gracias a Dios pronto tendrán de regreso a su hermano a fin de brindarle cristiana sepultura en el panteón Santa Rosa de este mineral.

Comentó que, será su cuñada Juanita Carrera e hijos, quienes viajen a la ciudad de México para recibir al minero quien toda su vida laboró para las minas de carbón.

"Cada aniversario luctuoso es volver a recordar aquella tragedia, empezar de cero de nueva cuenta", pero, añadió, -en lo personal me quedo con los momentos bonitos que viví al lado de mi hermano y de mi esposo-.

"Con mi compañero de vida, siempre hubo mucha comunicación y eso es lo que me reconforta ante su ausencia, hoy en día quiero decir que no se quebranta mi fe por ello sigo adelante, además, me da mucha alegría que, haya resultados en el rescate y, a las compañeras que siempre han estado en la lucha del rescate, también les agradezco el apoyo brindado", mencionó.

Cruz Ríos externó que, quien desee de las viudas acompañar a su familia a lo que será el sepelio de su hermano Margarito, pueden acudir al mineral de Palaú puesto que los restos mortales serán sepultados en el panteón Santa Rosa de dicho mineral.