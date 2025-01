Recomiendan evitar confusiones por videos de sucesos violentos

SABINAS, COAH.- Ante la gran cantidad de videos que se comparten en redes sociales respecto a hechos violentos u otros delitos, se recomendó a los ciudadanos analizar el aumentar las vistas y re compartirlos, ya que en un reciente caso de un pleito entre mujeres, se trataba de un hecho ocurrido en la Colonia Zapaliname en Saltillo y no en esta ciudad de Sabinas.

La delegada de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera Isadora Rodríguez Garza llamó a los internautas a no dejarse llevar por sucesos que no ocurren de manera local, cuando no lo son y llegan a confundir a la sociedad y a las mismas autoridades.

"En el más reciente caso tuvimos nos ocupamos de un reporte que se generó en una página de Facebook denominada ciberpulga de Rosita, donde se denunciaba una fuerte agresión a una joven por otras dos mujeres de la misma edad, lo cual finalmente no ocurrió aquí" dijo.

Isadora Rodríguez Garza confirmó que se trataba de un video de una riña ocurrida en la Colonia Zapaliname de Saltillo, lo cual se pudo constatar a través del uso de la tecnologías de localización.

Por lo anterior, la funcionaria estatal pidió a los ciudadanos no creer en todo lo que se comparte y se dice, y en caso de ocurrir realmente en municipios de la región carbonífera, lo más importante es denunciar a la autoridad.