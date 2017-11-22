Reconocen a SSA por atención a diabéticos

SABINAS, COAH.- La Jurisdicción Sanitaria ocupa el primer lugar a nivel nacional en el ranquin de atención a pacientes diabéticos.

David Mussi Garza jefe de la Jurisdicción en esta zona dio a conocer que se encuentra contento y agradecido con todo el equipo que le acompaña en la Jurisdicción Sanitaria, quienes han puesto el mayor de sus esfuerzos para lograr este tipo de resultados.

Dijo que esto les enorgullece ya que ocupan el primer lugar en el ranquin nacional de las 243 jurisdicciones sanitarias existentes en el país, obteniendo el primer lugar en este índice de atención a pacientes diabéticos.

Mencionó que esto también es gracias a los grupos que están conformados en cada uno de los hospitales y centros de salud tanto urbanos como rurales, en donde también tienen el orgullo de tener uno de los dos centros rurales que se encuentran en los primeros 50 a nivel nacional, es mucho orgullo ya que se habla de alrededor de 20 mil centros de salud que existen en todo el país y que al menos dos de ellos se encuentren dentro de los primeros 50 y eso les llena de orgullo.

Señaló que gracias a esta calificación que han estado teniendo es posible que ahorita Coahuila se encuentre en un mejor lugar posesionado en el quinto lugar a nivel nacional en la atención a pacientes diabéticos.