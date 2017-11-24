Recuperan motocicleta con reporte de robo

SABINAS, COAH.- Dentro de una denuncia que fue interpuesta ante el Ministerio Público por el delito de una motocicleta en días pasado misma que logró ser recuperada por parte de agentes de la Agencia de Investigación Criminal.

La denuncia fue interpuesta en el Ministerio Público en días pasados por parte de Juan Adrián Herrera Gómez, vecino de Múzquiz, el cual dijo que la denuncia fue por el delito de robo de su motocicleta.

Esta motocicleta logró ser recuperada en un taller donde se estaba reparando por unos detalles que presentaba, es una moto marca Italika en color azul, por tal motivo se le decomisó al propietario del taller.

Finalmente el afectado dijo desconocer quién sería el que se apodero de su motocicleta, por tal motivo presento su denuncia asimismo se logró recuperar su motocicleta.