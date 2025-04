REGIDORA PROPONE REGULAR LA APERTURA DE TIENDAS OXXO

SABINAS, COAH.- Ante el crecimiento acelerado de tiendas de conveniencia en Sabinas, la regidora Ana Montemayor Rodríguez ha alzado la voz para proponer una regulación que limite la apertura de nuevos establecimientos tipo OXXO, argumentando que están afectando severamente al comercio local.

"Ya son 38 tiendas. No estamos en contra del crecimiento, ni de las gasolineras ni del comercio, pero el número de habitantes en Sabinas es de aproximadamente 80 mil personas, y eso no da para tanto negocio", señaló Montemayor en entrevista.

La regidora subrayó que las tiendas de conveniencia, al ser parte de grandes cadenas, no generan un impacto positivo en la economía local, ya que la mayoría de sus ingresos no se reinvierten en la comunidad. "Desgraciadamente, el dinero no se queda aquí. Son muy pocos los empleos que generan, y muchos comerciantes establecidos de años se están viendo obligados a cerrar", dijo.

Montemayor, quien cuenta con más de tres décadas como empresaria en la ciudad, compartió su preocupación por el cierre constante de negocios familiares: "Yo tengo 34 años con mi negocio, y sé lo difícil que es mantenerlo. He visto cómo cierran negocios que generan de uno a cuatro empleos, pero que representan el sustento de familias enteras".

La regidora también destacó el apoyo que ha intentado brindar a otros comerciantes que se han visto en la necesidad de cerrar, comprando incluso mobiliario y artículos que dejan de usar. "Es muy triste ver que se siguen permitiendo más tiendas de este tipo, cuando los nuestros están cerrando", lamentó.

Finalmente, anunció que ha llevado la propuesta al Cabildo municipal para considerar una regulación más estricta. "Si mis compañeros lo autorizan, podríamos prohibir más permisos durante esta administración. Sería lo mejor para el municipio", afirmó convencida