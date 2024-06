Regresa a Cabildo Regidora Elizabeth Fernández.

SABINAS, COAH.- Tras finalizar su licencia la regidora Elizabeth Fernández del partido Morena, inicia nuevamente actividades, en donde regresó muy contenta y con muchas ganas de volver a labores en cabildo, para brindar la atención a la ciudadanía..

Menciona que está muy contenta porque finalmente ya regresó a las actividades del cabildo como regidores, y renovables con muchas ganas, y regresa con muchas sorpresas, la cual pide que estén pendientes en las redes sociales, porque viene una ayuda muy buena para toda la ciudadanía.

Señala que en estos días ya van a sacar a la luz el programa que tienen para todo Sabinas.

"Al fin estamos de regreso con muchas novedades para toda la ciudadanía", recalcó que: "Estén muy pendientes ya que es bien importante lo que vamos a sacar a la luz, por qué vamos a ayudar a mucha gente, y espera en Dios que ya se dé en esta semana; en dónde estará proporcionando un número de teléfono para que se agreguen a un grupo de WhatsApp, para que puedan solicitar esas ayudas que están llegando para todos ustedes".

Por otro lado Fernández Camacho emitió su opinión le merece la ciudadana suplente, dijo que: "Mary tiene todo mi respeto, la cual era nueva y como todo, la ¡chamaquearon!, pero después ya con muchas ganas logró cumplir cabalmente con todos sus compromisos, y le doy las gracias a Brenda Maribel Mejía Fernández, quien me estuvo supliendo y al compañero de Remberto también".

Indicó que al término de esta administración vienen otros tres años más de regiduría, señalando que en esta ocasión sí va a hacer público todo su trabajo. Esto tras cuestionamientos en redes sociales que ponían en tela de duda sus funciones como regidora.

Ya que confirma que su error fue no hacer su trabajo público, porque ella dona todo su sueldo para ayudas sociales. "Yo dono todo mi sueldo en labor social pero no me gustaba estar ventilando en redes sociales, entonces en esta ocasión lo voy a tener que hacer, para que la ciudadanía vea que realmente hacemos ese tipo de labor loable, que no es de ahorita sino desde hace 28 años, y que ejerzo mi funciones como regidora en la comisión asignada, así mismo también le doy la atención a la ciudadanía cuando me lo solicita, así que continuaremos estando a sus órdenes, en todo lo que esté a nuestro alcance darles la atención". Finalizó.