Regularizan 182 mil predios

SABINAS, COAH.- El Gobierno del estado de Coahuila ha logrado otorgar alrededor de 182 mil 277 escrituras, eso conlleva a que rebasamos la meta en un 441 %.

Para lograr lo anterior, participó el Gobierno de la República a través de la Sedatu, del RAN, de la Procuraduría Agraria de CORET, Infonavit, participando además los Municipios y la Certturc.

Esto lo dio a conocer el ingeniero Miguel Ángel Leal Reyes, director general de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en el estado de Coahuila.

En la región Carbonífera dimos certeza jurídica a 26 mil familias y comentar que estas 182 mil escrituras que se elaboraron en estos seis años de Gobierno conllevan a que se hicieron alrededor de 76 escrituras diarias.

Destacó que, a principios de la administración la meta era regularizar 40 mil predios pero se logró avanzar mucho más en ello.

Importante destacar que el Gobierno del Estado y algunos municipios condonaron el registro tanto en Catastro como el Registro Público de la Propiedad hablando de un promedio de 16 mil pesos en cada escritura y multiplicado nos da una cantidad de 2 mil millones de impuestos condonados para dar certeza jurídica a estas 182 mil familias coahuilenses.

Destacó que en materia de escrituración el combate al rezago fue muy considerable y obviamente ay áreas de oportunidad que se van a estar trabajando en la próxima administración esperando que rebasen esta cantidad.