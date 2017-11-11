Rehabilitan alumbrado en el campo “Bilbao”

SABINAS, COAH.- Para brindar más y mejores espacios deportivos en la ciudad de Sabinas se lleva a cabio la rehabilitación de alumbrado en el campo de futbol “Bilbao”.

Estas acciones las realiza el ayuntamiento de Sabinas cumpliendo con el compromiso de apoyar a los niños y jóvenes que gustan de practicar el futbol.

En estas acciones se invierte un importante recurso económico con el objetivo de que los jóvenes ocupen su tiempo libre en hacer deporte y alejarse de las calles y de los malos hábitos.

Cabe señalar estas tareas quedarán concluidas en estos días a través de las cuadrillas de trabajadores de Obras Públicas, por indicaciones del alcalde Lenin Flores Lucio.