Rehabilitan en Sabinas libramiento Cuauhtémoc

Sabinas, Coahuila (30 de junio 2023).- Con el exhorto a los automovilistas para que circulen con precaución en el libramiento Cuauhtémoc, debido a los trabajos de rehabilitación que se llevan a cabo por parte de las cuadrillas, desde el panteón de la Villa de Agujita hasta el CECyTEC, la dirección de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas en Sabinas informó que en este lugar se realizan, específicamente, acciones de bacheo a efecto de rehabilitar y mejorar las condiciones de esta importante arteria por donde circulan a diario un fuerte número de unidades.

El licenciado Juan Carlos Sandoval, director de la dependencia, señaló que por instrucciones de la alcaldesa Diana Haro Martínez se llevan a cabo los trabajos en esta área, para beneficio de quienes ahí circulan diariamente, con una inversión de 611 mil pesos y consisten en la aplicación de fresado o rallado de pavimento, retiro y barrido del material y la posterior colocación de asfalto en 698 metros cuadrados.

Los trabajos iniciaron este viernes por la mañana y hubo un momento en que se cerró el tramo a los automovilistas, pero, debido a la cantidad de unidades automotrices que por aquí se desplazan, en el área se encuentran señalamientos para alertar a los conductores y que extremen precauciones, porque está abierto a la circulación solo que es importante que respeten los trabajos que ahí se llevan a cabo.