Reinaugura RMV el teatro Juárez

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- El historiador Melesio Mendoza Vargas, expuso una reseña del teatro Juárez, indicó que dicho edificio se fundó el 21 de marzo de 1906, hoy en día hace 111 años, lo anterior al situarse en esta población una empresa carbonera que fundó Las Esperanzas en 1899.

Esto dio margen a proyectar y posteriormente aterrizar dos proyectos para instituciones culturales para recreación de las familias.

El primer proyecto que se realizó fue un “Circo Taurino” y de recreación el cual se autorizó en 1903 y fue reconstruido en el barrio del Triple, posteriormente en 1904 fue autorizada la creación del teatro, el cual se inició a construir en ese año y terminándose en 1905.

Sin embargo, en aquel entonces El Gobierno del Estado sugirió hacer la inauguración el día 21 de marzo de 1906, al conmemorarse el natalicio de don Benito Juárez el “Benemérito de las Américas”, en esa ocasión fue un magno evento regional estando las autoridades de toda la región.

Ahora estamos reinaugurando este edificio del teatro Juárez gracias al apoyo del presidente municipal Luis Fernando Santos Flores y de Rubén Moreira Valdez, gobernador de Gobernador del Estado, expresó Mendoza Vargas.

El restaurar o reconstruir un edificio histórico es muy caro, pero el valor que tiene vale la pena, mencionó, por su parte el alcalde Luis Santos Flores dijo que mucha gente decía que salía más barato tumbarlo y volverlo a construir y la verdad es que sí sale más barato pero no tiene el mismo valor, porque lo que tiene el teatro Juárez es un patrimonio histórico de la comunidad de Esperanzas y de todo el Municipio.

Al tomar uso de la palabra, el gobernador del Estado, licenciado Rubén Moreira Valdez dijo estar sorprendido ya que cuando visitó el teatro hace unos días, andaban en la limpieza y ahora que regresó a su reinauguración dijo, “Me doy cuenta que la madera tiene otro color sorprendente”, reconoció el trabajo de Manuel Vázquez Morín por las labores que realizó en la remodelación del edificio.

Nos llena de orgullo, destacó el Gobernador, que este recinto haya servido para muchas cosas importantes que solamente pasan en lugares importantes, felicito a los cronistas en especial a Melesio Mendoza que contó una gran historia del recinto e hizo un llamado de atención a los ciudadanos que para ser felices hay que estar orgullosos de lo que uno es y yo estoy orgulloso de ser coahuilense y de estar en este mineral. El ejecutivo del Estado agradeció a su vez a los alcaldes de la región que se reunieron en dicho evento como hermanos, unidos en los intereses que tiene la comunidad.

Martín Aguirre