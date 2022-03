Requieren oficina de REPUVE

SABINAS, COAH.- A pesar de que ya se emitió una fecha específica para el inicio del proceso de regularización de autos "Chocolate", en algunos municipios del Estado, la Carbonífera todavía no está contemplada, el modulo oficial de REPUVE aún no se instala en la región.

Rosa Elva Sotelo, titular de Onapaffa Identifikate, expresó que este importante trámite dará inicio el próximo 22 de marzo en los municipios de Torreón y Saltillo, para las regiones centro y carbonífera aún no se tiene una fecha específica.

Dijo que, se espera que el Registro Público Vehicular (REPUVE), instale algunos módulos de atención en los municipios de la Carbonífera, los primeros días del mes de abril, por lo que pidió paciencia para las personas interesadas en hacer este trámite.

La entrevistada, resaltó que el plaqueo es independiente del pago de regularización, la cual tiene un costo de 2 mil 500 pesos por vehículo, por lo que se recomienda, estar preparados con una cantidad de dinero adicional a la del proceso de nacionalización.

"Es muy importante que todas las personas tengan paciencia en su regularización, si se va a hacer no se apresuren y hagan pagos que no, porque podrían perder su dinero y ya no se les devuelve, los que tengan vehículo para nacionalización debe acudir a sus oficinas de preferencia para que les hagan sus citas". Puntualizó Rosa Elva Sotelo.