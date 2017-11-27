Rescataron campo lluvias de octubre

SABINAS, COAH.- Gonzalo Orta Moreno, productor agropecuario del ejido Puente Negro, municipio de Sabinas dio a conocer que con las lluvias que se registraron durante el mes de octubre el campo logró recuperarse en algo, esperando no ser afectados en gran manera para el invierno. El entrevistado mencionó que el factor de calor fue lo que les afectó durante los meses pasados, ya que por ejemplo en la temporada acostumbrada de lluvias no se tuvieron lo que ocasionó poca siembra, además de los remolinos fuertes que se vinieron aunados a la canícula que también les afecta en gran manera. Señaló que sí tuvieron bajas de ganado, no significativamente pero si cayeron uno que otro animal. Mencionó que el estado de los estanques es bueno por el momento, ya que en meses atrás algunos se encontraban completamente secos y esperaban que se recuperaran con las lluvias que ya se tuvieron en este mes de octubre afortunadamente. “Esperamos que caiga más agua ya que los animales estaban muy afectados porque con el calor no engordan, la situación mejora cuando empieza a refrescar en el mes de noviembre en adelante que pasan los calores” señaló el entrevistado.