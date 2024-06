Restauran capilla del perpetuo socorro

SABINAS, COAH.- "Es tu oportunidad de servirle a Dios, ayudándole a restaurar su casa". Con estas palabras y mucha alegría el Padre Rogelio Hidalgo, declaró que ya están arreglando la capilla del Perpetuo Socorro, y los invita a ser partícipes de ello.

Menciona que gracias a la mano de obra del padre Johnny y Baltazar, quienes tienen un corazón bueno y dispuesto, se está restaurando la capilla del Perpetuo Socorro. Dando a conocer a la ciudadanía el avance que están realizando, así mismo muestra el material que han donado

Señala que está muy contento ya que en esta capilla es donde nació su vocación y siempre soñó con mejorarla, y hoy ese sueño se hace realidad. "Ahí fue en donde inicio mi vocación sacerdotal, de ahí fue de donde salió el padre Rogelio que Dios lo llamó al sacerdocio y bendito sea Dios amo mucho este templo". Exaltó.

Comenzaron con la instalación de tabla roca en el techo y paredes, pero dijo que el sueño aquí no termina, ya que a futuro quieren poner también mini Split. "Ya que los calores están muy fuertes, y la gente debe estar bien cómoda como debe de ser, espero que muy pronto se logre. Para ello buscaré bienhechores, para realizar una serie de actividades para poder comprarlos".

Declaro que al preguntarles que cual era el regalo, que le tenían, le contestaron que era arreglar el templo en cuestiones de estética, y hoy le están echando muchas ganas al trabajo que se va a realizar en el templo del Perpetuo Socorro. "Con la ayuda de Dios, todo esto va a salir adelante".

Exhortó a la ciudadanía para que si alguien más se quiere unir al apoyo y regalar algún material de construcción. "Si alguien quiere regalar, por qué no, si quieres regalar alguna hoja de tabla roca, o la quieres dar en tu ofrenda, ¡tráela!, no me des dinero, no quiero dinero", el mismo menciona que no está cara y si te nace hacerlo lo hagas, para continuar restaurando el templo.

¡Te gustaría ser parte de la remodelación de este templo, adelante! Está ubicado en la Jorge V. Cuellar. Cantando dijo "Construyenos la casa, danos tu herencia, construyenos la casa en cualquier lugar"

Narró que de la Jorge V. Cuellar se lo llevaron a todas las diócesis en donde ha presentado el ministerio sacerdotal, iniciando en Zaragoza, Coahuila, después en Santa Rosa de Lima en Muzquiz, también a la Parroquia de nuestra señora de Guadalupe en Sabinas, a la parroquia de san Juan de los Lagos de Piedras Negras, en la Iglesia de San Martin de Porres, El santuario de Guadalupe en PN, a la iglesia de Progreso y la de Villa Unión, Rosita y Dios lo regreso ahora a su Parroquia amada "San Martin de Porres". En donde está a gusto, contento y muy entusiasmado, porque es el templo en donde nació su vocación

Agregó que no quiere irse nuevamente de Sabinas, sin antes ver esta capilla del "Perpetuo Socorro" terminada, es por ello que se le está echando muchas ganas.