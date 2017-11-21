Retoman la Zaragoza con unidades nuevas

SABINAS, COAH.- Con unidades de reciente modelo y un mejor servicio los concesionarios de transporte de la CNOP retomaron la tan anhelada ruta de la Zaragoza, esto después de que aceptaran renovar sus concesiones y adquirir unidades dignas que dieran a los ciudadanos un servicio de excelente calidad.

Como se tenía pactado la mañana de ayer a partir de las 08:00 horas se dio el arranque a la ruta que por más de un año había sido abandonada por estos concesionarios quienes afortunadamente renovaron la concesión y adquirieron nuevas unidades las cuales ya se encuentran en circulación retomando la ruta original que años atrás se realizaba.

Fue después de un largo dialogo por parte de los concesionarios con los encargados del transporte del municipio que se logró lo mejor para ambas partes tanto para los propietarios como los usuarios quienes por la cantidad de 8 pesos podrán viajar en unidades de reciente modelo.

Cabe recordar que desafortunadamente el servicio se estuvo dando en unidades que se encontraban en pésimas condiciones pero afortunadamente hoy la situación ya cambió.

El inspector de transporte José Abelardo Valdés dijo que las paradas serán las mismas y que las unidades estarán pasando con una frecuencia de cada 15 minutos alargando el servicio hasta las nueve de la noche.