Reubicarán Merco

SABINAS, COAH.- Tras rumores que surgieron en torno al cierre de “Merco” Sabinas, el empresario Alfredo Arteaga, dueño de la sucursal de esta ciudad quien argumentó que planean la reubicación del supermercado.

Dejó en claro que no se perderán los más de 70 empleos con los que se cuenta en Sabinas y la tienda probablemente será reubicada en nuevas instalaciones, mismas que podrían ser en una plaza comercial.

Tras estos hechos queda claro que la economía en la región sigue estable, ya que de igual forma se había mencionado que ambas tiendas de Sabinas y Rosita cerrarían sus puertas por bajas ventas y puntos en rojos, siendo esto totalmente falso.

Merco Sabinas seguirá con sus puertas abiertas.

También salió a la luz que las empresas “Merco” de la familia Arteaga se encuentran en un nivel económico estable y se tienen a futuro inversiones en expansión y modernización en cada una de sus sucursales.